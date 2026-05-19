Взрыв произошел на стройке Судебного квартала в Петербурге, выжили не все

«Фонтанка»: в Петербурге произошел взрыв на стройке, выжили не все

В Петербурге в разгар работ на стройке произошел взрыв, выжили не все. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 19 мая на стройке Судебного квартала, расположенной на проспекте Добролюбова. В разгар работ прогремел взрыв. По предварительным данным, сдетонировал газовый баллон.

В результате случившегося один из рабочих не выжил. Еще двоих с травмами увезла скорая помощь. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, второго — как среднее.

На место прибыли следователи и сотрудники экстренных служб, территорию оцепили. Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков также лично прибыл на место.

В Судебном квартале строятся здания Верховного суда, Судебного департамента, жилой комплекс и Дворец танца Эйфмана. Подрядчиком на объекте выступает РСУ Управделами президента.

Ранее рабочего засыпало землей на стройке на юге Москвы.