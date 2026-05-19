Трое молодых людей залезли на строительные леса в Москве

На Кудринской площади в Москве группа молодых людей лазали по строительным лесам. В отношении двух юношей и одной девушки составили административные протоколы по статье о хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД столицы.

Изначально видео происходящего появилось в сети.

«Был обнаружен видео ролик, где неизвестные граждане, проникнув на строительную площадку, смогли подняться по строительным лесам на верхние этажи недостроенного здания и, рискуя жизнью бежать по шаткой конструкции», — говорится в сообщении.

Хулиганов задержали правоохранители и доставили в отдел. Как уточнили в пресс-службе, граждане нарушали общественный порядок, выражались нецензурной бранью, показывали непристойные жесты, не реагировали на замечания прохожих.

В апреле в Казани голый мужчина залез на здание и стал крушить фасадные буквы. На кадрах с места заметно, как неизвестный в одних трусах стоит на одной из букв, в тот момент как с остальных уже сбиты синие панели. Также некоторые элементы отсутствуют у букв, расположенных выше.

Ранее голого мужчину заметили разгуливающим по улицам Пскова.