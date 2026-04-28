Видео: в Казани голый мужчина залез на здание и стал крушить фасадные буквы

В Казани мужчина без одежды сломал буквы на здании

Жители Казани заметили мужчину, который устроил дебош на территории местного культурно-спортивного комплекса. Об этом сообщает «Казань на максималках».

На кадрах с места заметно, как неизвестный в одних трусах стоит на одной из букв, в тот момент как с остальных уже сбиты синие панели. Также некоторые элементы отсутствуют у букв, расположенных выше.

Несколько человек на крыше, предположительно, помогают ему подняться с помощью троса, но мужчина не может удержать равновесие и в какой-то момент падает на козырек здания, где его хватают мужчины.

По данным Telegram-канала, россиянина увезли в отдел. Что стало причиной такого поведения, не уточняется.

