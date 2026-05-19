Стала известна судьба водителя аэролодки, перевернувшейся на Байкале

Водитель аэролодки, перевернувшейся на Байкале, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Судоводитель аэролодки — в числе погибших», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что тела всех погибших подняли из воды.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что закончившийся трагедией на Байкале тур стоил 65 тысяч рублей.

Уточняется, что организацией поездки занималась компания «КрисТур» из подмосковного Ступино. Группа из 14 туристов начала свое путешествие в Улан-Удэ, отдельно им предложили поездку по Байкалу на аэролодке за дополнительную плату в размере 5 тысяч рублей.

На Байкале 19 мая перевернулось судно на воздушной подушке. По предварительным данным, инцидент произошел в 30 м от местности Черепаха. Пять человек не выжили, сообщили в МЧС Бурятии. Одна женщина госпитализирована с рваной раной ноги. Всего в лодке находились 18 человек. Из них 13, в том числе одного ребенка, удалось спасти.

Врачи осмотрели спасенных туристов, госпитализация им не понадобилась.

Ранее стало известно, что перегруз мог стать причиной крушения лодки на Байкале.

 
