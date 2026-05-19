Врач назвал неожиданную причину аллергии

Старые книжные издания могут вызывать аллергическую реакцию. Об этом в интервью RT предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, особенно актуальна эта проблема для сотрудников библиотек, архивов, букинистических магазинов, а также для коллекционеров и владельцев крупных домашних собраний.

По его словам, сам по себе основной компонент бумаги — целлюлоза — редко вызывает аллергию. Опасность представляет бумажная пыль: мельчайшие частицы, образующиеся при разрушении страниц. Они становятся идеальной средой для микроорганизмов и, попадая в дыхательные пути, могут провоцировать аллергический ринит и астму. Кроме того, угрозу несут канифоль, квасцы, синтетические смолы и формальдегид, используемые при производстве бумажной продукции, а также типографические краски и клеи.

«Помимо вышесказанного, опасность в плане аллергии представляют и бактерии, плесень, продукты жизнедеятельности пылевых клещей», — сказал специалист.

До этого Болибок говорил, что разные реакции кожи, в том числе фототоксическая, фотоаллергическая, фотоконтактный дерматит и солнечная крапивница, могут скрываться под аллергией на солнце.

Врач отметил, что солнечная крапивница может проявляться зудящими волдырями после воздействия ультрафиолета, при этом высыпания обычно быстро проходят, если спрятаться от солнца.

