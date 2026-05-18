Врач предупредил, как проявляется солнечная аллергия

Andrzej Rostek/Shutterstock/FOTODOM

Разные реакции кожи, в том числе фототоксическая, фотоаллергическая, фотоконтактный дерматит и солнечная крапивница, могут скрываться под аллергией на солнце. Об этом Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, реакции могут проявляться как на фоне приема лекарств, так и из-за косметики, сока растений или выброса гистамина после воздействия ультрафиолета.

«Есть фототоксическая, фотоаллергическая и фотоконтактная реакции. Они возникают, когда вещества, попавшие в кожу разными путями, при взаимодействии с ультрафиолетом вызывают воспаление. Самая известная — фототоксическая лекарственная реакция: некоторые препараты, например антибиотики из группы фторхинолонов, повышают чувствительность кожи к солнцу. Если человек принимает их на фоне активного солнца, например на море, без защиты, кожа может сильно пострадать», — пояснил Болибок.

Врач добавил, что солнечная крапивница может проявляться зудящими волдырями после воздействия ультрафиолета, при этом высыпания обычно быстро проходят, если спрятаться от солнца. В случае с фототоксическими и фотоконтактными реакциями важно исключить вещество, которое делает кожу чувствительной к ультрафиолету, заключил эксперт.

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова до этого говорила, что после приема антибиотиков, противовоспалительных и антигистаминных средств опасно выходить на солнце, потому что это может привести к зуду, покраснению кожи и отеку. По ее словам, в них содержатся вещества, которые повышают чувствительность кожи к солнечным лучам.

Ранее сообщалось, что россиянин покрылся волдырями из-за солнца на популярном курорте.

 
