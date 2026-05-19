В квартире в Челябинской области нашли голодного ребенка, которого оставила там мать

В Копейске соседи спасли ребенка, которого дома оставила мать

Полиция Челябинской области проводит проверку после того, как в квартире жилого дома обнаружили ребенка без присмотра. Об этом сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в Копейске, о ситуации стало известно после публикации в соцсетях. Как рассказала одна из местных жительниц, ее молодая соседка отправилась «гулять», оставив дома четырехлетнего ребенка одного.

Женщина позвонила матери, но та заявила, что за малолетним присмотрит сестра и нужно ей позвонить. Родственница якобы отказалась сидеть с ребенком.

Как уточняется в Telegram-канале, ребенок был голодным. Сама мать, как полагают местные жители, злоупотребляет спиртными напитками.

Неравнодушная соседка вызвала полицию. Сотрудники МВД организовали проверку, в действиях родительницы они усмотрели признаки оставления несовершеннолетнего в опасности. Сейчас пострадавший находится в доме малютки.

Ранее мать оставила новорожденного ребенка в туалете торгового центра и была арестована.