Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

В квартире в Челябинской области нашли голодного ребенка, которого оставила там мать

В Копейске соседи спасли ребенка, которого дома оставила мать
п.Потанино. Объявления./VK

Полиция Челябинской области проводит проверку после того, как в квартире жилого дома обнаружили ребенка без присмотра. Об этом сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в Копейске, о ситуации стало известно после публикации в соцсетях. Как рассказала одна из местных жительниц, ее молодая соседка отправилась «гулять», оставив дома четырехлетнего ребенка одного.

Женщина позвонила матери, но та заявила, что за малолетним присмотрит сестра и нужно ей позвонить. Родственница якобы отказалась сидеть с ребенком.

Как уточняется в Telegram-канале, ребенок был голодным. Сама мать, как полагают местные жители, злоупотребляет спиртными напитками.

Неравнодушная соседка вызвала полицию. Сотрудники МВД организовали проверку, в действиях родительницы они усмотрели признаки оставления несовершеннолетнего в опасности. Сейчас пострадавший находится в доме малютки.

Ранее мать оставила новорожденного ребенка в туалете торгового центра и была арестована.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!