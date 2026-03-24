Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мать оставила новорожденного ребенка в туалете торгового центра и была арестована

В Таиланде мать бросила новорожденного ребенка в туалете и была арестована
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В Бангкоке полиция начала расследование после обнаружения тела новорожденного ребенка в туалете торгового центра в районе Клонг Той, пишет Daily Star.

По данным правоохранителей, тревогу подняла уборщица, которая заметила необычно тяжелый мусорный пакет в одной из кабинок женского туалета. При осмотре она обнаружила тело младенца и сразу сообщила охране, после чего на место прибыли полицейские.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, следователи вышли на подозреваемую — 25-летнюю гражданку Филиппин Джовелин Канино Кардиенете. На кадрах видно, как женщина покидает туалет с розовым чемоданом и белой сумкой, ведя себя подозрительно.

Позже ее задержали. По словам полиции, на обуви и носках женщины были следы крови. Ее доставили в больницу, где врачи подтвердили, что она недавно родила. Женщине оказали срочную медицинскую помощь, после чего она осталась под полицейским наблюдением.

Следствие предполагает, что задержанная может быть матерью ребенка, однако окончательные выводы будут сделаны после результатов экспертиз.

Если ее причастность подтвердится, филиппинке могут предъявить обвинение в незаконном обращении с телом, что по законам Таиланда предусматривает до одного года лишения свободы и штраф.

Ранее женщина заселилась в отель с шестилетним сыном и сбежала, бросив его одного.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!