Мать оставила новорожденного ребенка в туалете торгового центра и была арестована

В Таиланде мать бросила новорожденного ребенка в туалете и была арестована

В Бангкоке полиция начала расследование после обнаружения тела новорожденного ребенка в туалете торгового центра в районе Клонг Той, пишет Daily Star.

По данным правоохранителей, тревогу подняла уборщица, которая заметила необычно тяжелый мусорный пакет в одной из кабинок женского туалета. При осмотре она обнаружила тело младенца и сразу сообщила охране, после чего на место прибыли полицейские.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, следователи вышли на подозреваемую — 25-летнюю гражданку Филиппин Джовелин Канино Кардиенете. На кадрах видно, как женщина покидает туалет с розовым чемоданом и белой сумкой, ведя себя подозрительно.

Позже ее задержали. По словам полиции, на обуви и носках женщины были следы крови. Ее доставили в больницу, где врачи подтвердили, что она недавно родила. Женщине оказали срочную медицинскую помощь, после чего она осталась под полицейским наблюдением.

Следствие предполагает, что задержанная может быть матерью ребенка, однако окончательные выводы будут сделаны после результатов экспертиз.

Если ее причастность подтвердится, филиппинке могут предъявить обвинение в незаконном обращении с телом, что по законам Таиланда предусматривает до одного года лишения свободы и штраф.

Ранее женщина заселилась в отель с шестилетним сыном и сбежала, бросив его одного.