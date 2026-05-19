Обескровленная во время родов женщина увидела дорогу в рай

Жительница Британии заявила, что едва не отправилась в рай во время родов. Об этом сообщает The Mirror.
Женщина по имени Сара Миллс уже рожала с помощью кесарева сечения, но на этот раз ей разрешили родить без помощи операции.
Во время родов британка чувствовала странный дискомфорт и постоянно повторяла, что с ней что-то не так, но врачи игнорировали ее слова. В результате ей все же провели операцию и достали здоровую девочку, но в этот момент Миллс почувствовала жар и слабость.
Ей сделали общий наркоз. Выяснилось, что в ее матке обнаружили тромб. После его удаления началось сильное кровотечение, женщина потеряла несколько литров крови, понадобилось семь переливаний.
«Это было самое страшное, что когда-либо со мной случалось», – рассказала пациентка.
По словам Миллс, в это время она увидела перед собой яркий белый свет, который показывал ей дорогу в рай, но туда она не попала. Врачам удалось привести пострадавшую в сознание.
