Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Обескровленная во время родов женщина увидела дорогу в рай

В Британии женщина увидела рай во время тяжелых родов
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Британии заявила, что едва не отправилась в рай во время родов. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина по имени Сара Миллс уже рожала с помощью кесарева сечения, но на этот раз ей разрешили родить без помощи операции.

Во время родов британка чувствовала странный дискомфорт и постоянно повторяла, что с ней что-то не так, но врачи игнорировали ее слова. В результате ей все же провели операцию и достали здоровую девочку, но в этот момент Миллс почувствовала жар и слабость.

Ей сделали общий наркоз. Выяснилось, что в ее матке обнаружили тромб. После его удаления началось сильное кровотечение, женщина потеряла несколько литров крови, понадобилось семь переливаний.

«Это было самое страшное, что когда-либо со мной случалось», – рассказала пациентка.

По словам Миллс, в это время она увидела перед собой яркий белый свет, который показывал ей дорогу в рай, но туда она не попала. Врачам удалось привести пострадавшую в сознание.

Ранее хирург увидела рай и судьбу сына во время 24-минутной остановки сердца.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!