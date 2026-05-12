Хирург увидела рай и судьбу сына во время 24-минутной остановки сердца

Хирург-ортопед выжила после того, как ее сердце остановилось почти на 30 минут. Об этом сообщает The Irish Mirror.

Как рассказала сама женщина по имени Мэри Нил, она отправилась в Чили с друзьями. Во время отдыха на байдарках она упала на подножие водопада, затем погрузилась в воду. Без кислорода она провела 24 минуты, но, несмотря на это, ее смогли спасти.

По словам Нил, в этот момент она отправилась в иной мир, где ее «радостно встретили и приветствовали». Женщина ощутила, будто попала домой, а также удивительное умиротворение.

«Она объяснила, что рай примечателен по двум причинам – бесконечной любовью и неописуемой красотой», – сообщается в публикации.

Остаться ей якобы не дали, вместо этого она получила список дел, которые ей еще предстоит сделать на земле. В этом перечне были подробности о судьбе некоторых ее знакомых, которые она отказалась раскрывать.

Тем не менее она подчеркнула, что узнала о судьбе сына. Подробности Нил не уточнила, но отметила, что «по плану» он не должен был прожить долгую жизнь. Так и случилось. В какой-то момент медики его не спасли, но что с ним произошло, врач не уточнила.

