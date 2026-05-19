Психолог назвала первые признаки эмоционального выгорания

Одними из первых признаков эмоционального выгорания становятся раздражение из-за привычных вещей и отсутствие сил сразу после пробуждения. Об этом kp.ru рассказала доктор психологических наук, заведующая кафедрой педагогической психологии имени профессора В.А. Гуружапова Московского государственного психолого-педагогического университета Татьяна Егоренко.

По словам специалиста, люди, столкнувшиеся с эмоциональным выгоранием, перестают радоваться вещам, которые делали их счастливыми раньше.

«Вы смотрите на что-то, что всегда вас радовало и восхищало, например, цветущие деревья или закат, но внутри — пустота, словно толстое стекло между вами и миром. Это говорит о том, что эмоциональные центры мозга снижают активность, чтобы сберечь энергию», — объяснила она.

Психолог отметила, что на фоне эмоционального выгорания человек также может испытывать раздражение из-за счастья окружающих. Такая реакция указывает на то, что лимбическая система, отвечающая за эмоциональные процессы, перегружена. Мозг переходит в режим экономии и защиты, приглушая положительные эмоции ради сбережения сил. В итоге даже приятные вещи могут провоцировать злость и желание побыть в одиночестве.

Помимо этого, при выгорании человек просыпается с чувством усталости.

Координатор по аутсорсингу Selecty, психолог Дарья Николаева до этого говорила, что сотрудник сталкивается с профессиональным выгоранием после этапа «горения», во время которого у него появляются высокая мотивация, азарт и активное включение в выполнение задач. Справиться, по ее словам, поможет принятие ситуации и выстраивание границ.

