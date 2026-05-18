Невролог объяснила, чем опасны перепады настроения

Перепады настроения в некоторых случаях могут указывать на циклотимию. Это хроническое расстройство настроения способно привести к биполярному расстройству. Об этом газете «Известия» рассказала невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, человек с циклотимией на протяжении двух или более лет сталкивается с чередованием периодов эмоционального подъема и снижения настроения. При этом симптомы такого состояния в большинстве случаев выражены слабее, чем при классическом биполярном расстройстве. Главными отличиями расстройства от простых перепадов настроения являются регулярность и продолжительность эмоциональных изменений.

Врач объяснила, что во время подъема человек может быть чрезмерно активным и общительным, а также испытывать прилив энергии, меньше спать и переоценивать собственные возможности. Однако затем он сталкивается с апатией, тревожностью, внутренним истощением и трудностями с концентрацией.

«Люди с циклотимией не всегда воспринимают свое состояние как заболевание. Особенно это касается периодов эмоционального подъема, которые субъективно могут казаться продуктивными и даже приятными. Однако именно нестабильность эмоционального состояния со временем может приводить к хроническому стрессу, конфликтам, проблемам со сном и эмоциональному выгоранию», — предупредила эксперт.

Она добавила, что циклотимию нередко путают с тревожным расстройством, переутомлением или особенностями темперамента. В итоге человек обращается за помощью специалистов уже в период выраженного эмоционального спада. При этом игнорирование признаков может обернуться ухудшением состояния, эмоциональным выгоранием, злоупотреблению алкоголем и другим подобным проблемам. Кроме того, у некоторых людей циклотимия может спровоцировать биполярное расстройство с эпизодами депрессии и гипомании.

