Саратовчанин выбросил трех кошек из окна квартиры

В Саратове 64-летний пенсионер выбросил из окна квартиры трех кошек. Об этом сообщает «Взгляд-инфо».

Все случилось 18 мая в Ленинском районе на улице Перспективной. Пьяный мужчина стал выбрасывать животных из окна второго этажа — ошарашенные очевидцы вызвали на место правоохранителей и зоозащитников. Прибывшие волонтеры фонда «Верность-Саратов» изъяли из квартиры еще 13 замученных кошек.

По словам волонтеров, все животные были в ужасном состоянии. Некоторым котятам всего по два-три месяца. Хозяева кормили их сухой гречкой и систематически избивали. Выяснилось, что пенсионер выкидывал питомцев в окно не в первый раз. Пока зоозащитники спасали выживших, живодер ходил за водкой.

Ветеринары диагностировали у кошек серьезные травмы. Сам агрессор оправдался тем, что животные подрались и разозлили его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

