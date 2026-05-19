Продажу часов Swatch Royal Pop остановили в Нидерландах из-за ажиотажа

Популярные часы швейцарского бренда Swatch модели Royal Pop изъяты из магазинов в Нидерландах по соображениям безопасности. Об этом сообщает телеканал RTL Nieuws.

«Это делается для безопасности персонала и покупателей», — сказал один из сотрудников магазина.

Он отметил, что все экземпляры отправили в головной офис. Как пишет источник, в минувшие выходные, когда начались продажи этой модели, в магазины хлынули толпы желающих и перекупщиков. Начался хаос и беспорядки, в результате чего часы не продавались, а магазины оставались закрытыми в течение нескольких дней.

Коллекция Royal Pop — совместный проект Swatch и эксклюзивного бренда Audemars Piguet. В серию входят восемь моделей карманных часов с кожаным шнурком для ношения на шее или крепления к одежде. Эта версия оказалась доступной по цене, что вызвало ажиотаж.

Сотрудник магазина не смог сказать, когда часы снова появятся в продаже. По данным телеканала, напряженная ситуация в связи со стартом продаж возникла и в Милане. Там между любителями часов произошла драка.

Ранее IKEA сообщила об ажиотаже вокруг игрушечных обезьян из-за истории макака Панча.

 
