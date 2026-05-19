Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

В Таиланде задержали россиянина-наркокурьера, объявленного в розыск в России

Россиянина задержали в Таиланде при перевозке тяжелых наркотиков
Eakkapop Thongtub/Tha Chat Chai Police

В Таиланде задержали жителя Санкт‑Петербурга, который пытался перевезти около двух килограммов тяжелых наркотиков. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 29‑летний Матвей Горский был остановлен 18 мая на контрольно‑пропускном пункте Тха‑Чат‑Чай в районе Май‑Кхао при досмотре междугороднего автобуса ПаттайяПхукет. В сумке россиянина нашли героин, метамфетамин, экстази, амфетамин, мефедрон и кетамин.

Как сообщается, Горский был осужден в России на 6 лет 10 месяцев строгого режима за покушение на незаконный сбыт каннабиса в крупном размере.

Впервые мужчина приехал в Таиланд в 2022 году и продолжил заниматься той же деятельностью. В 2023 году его заочно арестовали по делу о запрещенных веществах, после чего он сбежал из‑под домашнего ареста и скрылся заграницей.

Мужчина числился в федеральном и, по некоторым данным, в международном розыске. В Таиланде его взяли под стражу, ему грозит высшая мера наказания.

В беседе с 78.ru мать Горского заявила, что ничего не знает об аресте, но ее сын якобы уже попадал в такую ситуацию два года назад.

Ранее 22 монахов задержали за перевозку более 110 килограммов наркотиков

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!