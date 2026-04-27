22 монахов задержали за перевозку более 110 килограммов наркотиков

На Шри-Ланке перед судом предстали 22 монаха после того, как они были задержаны в рамках операции по изъятию наркотиков в международном аэропорту Бандаранаике, пишет Daily Mirror Online.

Суд постановил оставить подозреваемых под стражей на семь дней для проведения допроса. Монахи были арестованы с более чем 110 килограммами запрещенных веществ . Стоимость изъятого на черном рынке оценивается в сотни миллионов долларов.

Группа была перехвачена сотрудниками полицейского управления по борьбе с наркотиками поздно вечером в субботу, 25 апреля, сразу по прибытии рейса из Таиланда. На основе оперативной разведки офицеры досмотрели багаж, который перевозили подозреваемые, и обнаружили наркотики, спрятанные в ложных отсеках — около 5 кг в каждой сумке.

Большинство задержанных — молодые монахи младше 30 лет, стремящиеся к высшему образованию. По версии полиции, их заманили обещаниями бесплатных авиабилетов, проживания и питания, заявив, что они будут перевозить «учебные материалы и сладости» для школьников.

