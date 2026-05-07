В Калуге пациент напал на фельдшера скорой и семь раз ударил его ножом в голову

В Калуге медик пострадал от рук пациента и чудом выжил

В Калуге пациент напал с ножом на фельдшера скорой помощи, сообщает прокуратура Калужской области.

Инцидент произошел в мае этого года в квартире многоэтажного дома на улице Гагарина, куда вызвали медиков. 48‑летний мужчина внезапно напал с ножом на фельдшера и не менее семи раз ударил по голове.

Пострадавший активно сопротивлялся, что позволило ему выжить. Коллеги оказали раненому экстренную помощь и госпитализировали его. Позже на место происшествия прибыли двое сотрудников полиции, с которыми агрессивный жилец также вступил в конфликт.

В отношении калужанина возбудили уголовное дело по двум статьям, в том числе о применении насилия в отношении представителя власти. Расследование взято на личный контроль прокурором области.

Ранее в Тюмени пациенты избили врача ногами из-за очереди в приемном покое.