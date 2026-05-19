В Москве вынесли приговор украинцу за поджоги объектов связи

В Москве уроженца Украины осудили на 25 лет за поджоги объектов связи

В Москве осудили украинца, который поджигал релейные шкафы, транспорт и объекты связи. Об этом пишет РИА Новости.

Обвиняемый Дмитрий Балог родился на Украине, позже приобрел гражданство РФ. Он совершал диверсии по указу организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)».

«Признать виновным… Назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальных 20 лет - в исправительной колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

До этого жителя Оренбурга приговорили к восьми годам колонии общего режима за поджог оборудования сотовой связи. 18-летний злоумышленник был признан виновным в диверсии в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 281 УК РФ). Молодому человеку инкриминировали поджог оборудования базовых станций сотовой связи. Нарушить закон он решил после того, как получил предложение о подработке через мессенджер. В общей сумме он «заработал» 26 тысяч рублей.

Ранее суд отправил в СИЗО подростка за поджог АЗС в Петербурге.