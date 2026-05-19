Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

В Москве вынесли приговор украинцу за поджоги объектов связи

В Москве уроженца Украины осудили на 25 лет за поджоги объектов связи
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Москве осудили украинца, который поджигал релейные шкафы, транспорт и объекты связи. Об этом пишет РИА Новости.

Обвиняемый Дмитрий Балог родился на Украине, позже приобрел гражданство РФ. Он совершал диверсии по указу организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)».

«Признать виновным… Назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальных 20 лет - в исправительной колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

До этого жителя Оренбурга приговорили к восьми годам колонии общего режима за поджог оборудования сотовой связи. 18-летний злоумышленник был признан виновным в диверсии в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 281 УК РФ). Молодому человеку инкриминировали поджог оборудования базовых станций сотовой связи. Нарушить закон он решил после того, как получил предложение о подработке через мессенджер. В общей сумме он «заработал» 26 тысяч рублей.

Ранее суд отправил в СИЗО подростка за поджог АЗС в Петербурге.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!