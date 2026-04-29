В Оренбурге 18-летнему диверсанту вынесли приговор за поджог станций связи

Суд Оренбурга дал диверсанту 8 лет строгого режима за поджог станций связи
Жителя Оренбурга приговорили к восьми годам колонии общего режима за поджог оборудования сотовой связи. Как сообщила прокуратура региона, 18-летний злоумышленник был признан виновным в диверсии в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 281 УК РФ).

«Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

Молодому человеку инкриминировали поджог оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных на двух улицах Оренбурга. Из материалов дела следует, что в марте 2025 года он через мессенджер получил от неизвестного предложение о подработке. Ему надо было фотографировать объекты связи за плату. Таким образом он заработал 1,5 тысячи рублей.

Позже, выполняя указания куратора, диверсант с помощью горючей жидкости поджег базовые станции на улицах Туркестанской и Ленинградской. В качестве доказательства для получения оплаты от куратора он снимал последствия своих действий на видео. После отправки ролика на его счет поступило еще 25 тысяч рублей. При этом общий ущерб операторам превысил 450 тысяч рублей.

Ранее на Урале троих подростков осудили за теракт на железной дороге.

 
