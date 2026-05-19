Отец связывал восьмилетнюю дочку и насиловал ее

В Бразилии задержали мужчину, который надругался над собственной дочерью, связывая ее. Об этом пишет газета Metropoles.

Инцидент произошел в штате Мату-Гросу. По данным полиции, местный житель неоднократно насиловал родную дочь. Впервые подозреваемый сделал это с девочкой, когда ей было всего восемь лет.

Отец якобы использовал свой ремень, чтобы обездвижить руки жертвы перед совершением преступлений, а также избивал ее и других детей. Известно, что мужчина был одной из целей операции Ground Zerо, организованной специализированным отделением защиты прав детей и подростков (Deddica).

В ходе операции правоохранители выполнили 18 ордеров на предварительный арест в связи с Национальным днем борьбы с сексуальным насилием и эксплуатацией детей и подростков.

Ранее 69-летний пенсионер надругался над 11-летней девочкой в бассейне отеля.