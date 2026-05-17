Пенсионер надругался над девочкой в бассейне отеля

В США пенсионер приставал к ребенку в бассейне отеля

В Майами полиция арестовала 69-летнего мужчину, который надругался над 11-летней девочкой в бассейне отеля Radisson. Об этом сообщает журнал People.

По данным полиции, инцидент произошел в зоне отдыха с бассейном. Освальдо Диас не являлся гостем отеля и незаконно пробрался к лежакам. В этот момент в воде находилась 11-летняя девочка, которая приехала во Флориду вместе с семьей из Швеции.

Мужчина схватил ребенка за ягодицы. Пострадавшая смогла вырваться и рассказала о произошедшем родителям. Семья немедленно вызвала полицию. По словам адвоката потерпевших, в отеле Radisson в момент происшествия отсутствовала охрана. Иск, поданный семьёй девочки к гостинице, превышает 15 млн долларов. Подозреваемый был арестован.

