В Госдуме предложили повысить зарплаты и пенсию учителям

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предложил увеличить пенсии и зарплаты учителям. По мнению депутата, несправедливо, когда педагоги получают 13600 рублей в месяц с учетом надбавок.

«Тринадцать тысяч шестьсот рублей! Именно такую пенсию получит учитель в большинстве регионов страны. Задумайтесь: человек тридцать пять лет учил ваших детей, работая на полторы ставки и, в итоге, получит тринадцать тысяч шестьсот рублей. Это прямой результат той унизительно низкой зарплаты, которую педагог получал все эти десятилетия. В 21 российском регионе учительская ставка не дотягивает даже до МРОТ и, чтобы хоть как-то выжить, люди берут по полторы—две ставки, ведут классное руководство, ночами проверяют тетради. Все это ложится в стаж, увеличивает пенсионные коэффициенты, но на выходе все равно 13 600! А теперь — о справедливости. Пока педагог с 35-летним стажем и полутора ставками получает 13 600 рублей, курьер в том же регионе в среднем зарабатывает 120 000 рублей в месяц», — сказал Миронов.

Он заявил, что вопрос нужно адресовать к Минпросвещения, Минтруда, а также к региональным и мунициальным властям, ведь именно они устанавливают размеры окладов и надбавок педагогам.

«Первое: зарплата учителя должна составлять не менее 200 процентов от средней по региону за одну ставку, оклад — не ниже 70 процентов от заработка. Второе: педагогов необходимо приравнять по статусу к государственным служащим, с правом на досрочную пенсию по выслуге лет и единовременную жилищную субсидию. Эти законопроекты уже лежат в Госдуме. Страну строят не курьеры. Страну строят учителя. И пока мы не начнем ценить их труд по достоинству, никакого рывка в развитии не будет», — заключил Миронов.

Ранее в Госдуме потребовали отменить повышающие коэффициенты на оплату за ЖКУ.