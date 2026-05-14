В Госдуме потребовали отменить повышающие коэффициенты на оплату за ЖКУ

Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» потребовал отменить повышающие коэффициенты на оплату коммунальных услуг, начисленные по нормативу, а не по счетчику. Он также призвал вернуть гражданам переплату.

До этого Федеральное антимонопольное ведомство (ФАС) России признало незаконным применение превышающего коэффициента за отсутствие счетчика на воду за прошлые периоды. Позицию службы по итогам разбирательств, начавшихся в Калининградской области, подтвердила судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России.

«Мы благодарим ФАС и Верховный суд за восстановление справедливости. Теперь важно, чтобы начисления были рассчитаны заново, а средства вернули жильцам. Мы будем требовать, чтобы это происходило в беззаявительном порядке. Также мы призываем антимонопольную службу проверить ресурсоснабжающие организации на предмет незаконного начисления завышенных платежей и в других регионах», — сказал Миронов.

Он призвал полностью отменить повышающие коэффициенты на оплату комуслуг и возложить установку и поверку счетчиков на ресурсоснабжающие организации.

«Мера, призванная стимулировать граждан устанавливать счетчики и экономить ресурсы, превратилось в способ содрать с людей побольше денег. А цены на поверку одного счетчика воды доходят до 3 000 рублей, покупка и установка счетчика — еще дороже. Это существенная сумма для многих пенсионеров и малоимущих. Начислять им плату за коммунальные услуги по тройному нормативу бессовестно. Предлагаем возложить обязанности по закупке, установке, вводу в эксплуатацию и поверке счетчиков на ресурсоснабжающие организации», — заявил депутат.

Ранее в России признали незаконным повышение тарифов за воду «задним числом».

 
