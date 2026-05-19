Полиция прервала вечеринку в катафалке и задержала четырех друзей

В Италии задержали молодых людей, устроивших вечеринку в катафалке. Об этом пишет Corriere del Veneto.

Полиция остановила катафалк, двигавшийся ночью на высокой скорости, в городе Беллуно. В салоне автомобиля оказались четыре молодых человека, один из них занял заднюю часть, где обычно перевозят гроб.

По данным полиции, молодые люди были пьяны и намеревались разъезжать по городу на катафалке, чтобы «повеселиться». Каким образом они добыли транспортное средство — неизвестно.

Водителя проверили на алкоголь, и алкотестер показал 1,24 промилле, что вдвое выше допустимой нормы. Его права изъяли, в ближайшее время суд рассмотрит дело о вождении в нетрезвом виде.

Ранее в Египте пресекли вечеринку в стиле острова Эпштейна.

 
