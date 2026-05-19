Над российскими регионами сбили десятки украинских дронов за несколько часов

МО: над регионами России сбили 70 украинских БПЛА за шесть часов
Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России за шесть часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что в период с 8:00 мск до 14:00 мск дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

За прошедшую ночь, по информации Минобороны, силы ПВО сбили 315 украинских дронов над регионами России.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что бойцы ВС РФ ликвидировали часть спецподразделения беспилотных систем «Альфа», относящегося к Службе безопасности Украины. Украинские военные подверглись атаке в селе Шевченковское в Днепропетровской области. Вооруженные силы РФ применили управляемые боеприпасы и фугасные авиационные бомбы ФАБ. Некоторые из украинских военных были ликвидированы сразу. Других представителей СБУ не стало из-за отсутствия медицинской помощи.

Ранее житель Шебекино пострадал в результате взрыва дрона ВСУ.

 
