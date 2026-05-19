Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

В Госдуме анонсировали повышение пенсий для некоторых россиян

Депутат Бессараб рассказала о повышении пенсий россиян в 2026 году
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В этом году россиянам уже дважды повышали пенсии – с 1 января страховые, а с 1 апреля – социальные. В ближайшее время планируется также увеличить выплаты для бюджетников, бывших военнослужащих и бывших сотрудников силового блока, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Парламентской газетой».

«Фактически будет увеличено денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур на четыре процента. А поскольку у нас денежное довольствие учитывается при расчете военных пенсий, то в натуральном выражении они повысятся также на четыре процента», — отметила депутат.

С 1 августа работающие пенсионеры начнут получать повышенную пенсию с учетом накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за 2025 год, однако не более чем на 3 ИПК, отметила парламентарий.

Также Бессараб напомнила, что в этом году россияне смогут начать получать ежегодную семейную налоговую выплату. Она полагается работающим родителям при наличии двух и более детей, при условии, что в семье на каждого члена приходится полтора прожиточных минимума в регионе. Важно, что у них не должно быть долгов по алиментам.

Бессараб напомнила, что за выплатой россияне могут обратиться в период с 1 июня по 1 октября через «Госуслуги», в МФЦ или в Соцфонде.

Кроме того, депутат напомнила, что ветеранам боевых действий, участникам СВО предоставят выбор между натуральными льготами и денежными выплатами. Она подчеркнула, что им важно иметь возможность менять свое решение в зависимости от потребностей – например, сегодня получить путевку на санаторно-курортное лечение, а завтра – денежную выплату.

«Это как раз та забота, которая важна и нужна ветеранам», — заключила Бессараб.

Соцфонд раскрыл размер индексации накопительных пенсий.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!