Женщина врала, что у ее шестилетнего сына рак, и получила тюремный срок

В Австралии женщина убедила всех, что у сына рак, и тратила пожертвования на себя

Жительница Австралии отправилась в тюрьму за ложь о том, что у ее шестилетнего сына рак. Об этом пишет «Би-би-си».

Женщина из Аделаиды, имя которой не разглашается, признала себя виновной по 11 пунктам обвинения, включая обман и действия, которые могли навредить ее ребенку. Все началось, когда мальчик посетил офтальмолога после несчастного случая, и она сообщила своей семье, друзьям и школьному сообществу, что у него рак глаз.

Затем она заставляла своего сына «без необходимости носить повязки на голове и руках, брила ему волосы и брови, давала лекарства, несмотря на его протесты, и накладывала ненужные ограничения на его деятельность». Как стало известно суду, 45-летняя женщина делала это, чтобы заставить знакомых поверить, что ребенок серьезно болен, получать деньги якобы на его лечениие и вести «роскошный образ жизни».

Подсудимой был поставлен диагноз «пограничное расстройство личности». Женщину, раскаявшуюся в содеянном, приговорили к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения. Ее муж не был причастен к преступлениям. В суде он заявил, что эта ситуация разрушила его семью.

Ранее в США женщина собрала $20 тысяч пожертвований, выдавая себя за онкобольную.