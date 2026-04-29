Женщина врала, что у ее шестилетнего сына рак, и получила тюремный срок

В Австралии женщина убедила всех, что у сына рак, и тратила пожертвования на себя
Жительница Австралии отправилась в тюрьму за ложь о том, что у ее шестилетнего сына рак. Об этом пишет «Би-би-си».

Женщина из Аделаиды, имя которой не разглашается, признала себя виновной по 11 пунктам обвинения, включая обман и действия, которые могли навредить ее ребенку. Все началось, когда мальчик посетил офтальмолога после несчастного случая, и она сообщила своей семье, друзьям и школьному сообществу, что у него рак глаз.

Затем она заставляла своего сына «без необходимости носить повязки на голове и руках, брила ему волосы и брови, давала лекарства, несмотря на его протесты, и накладывала ненужные ограничения на его деятельность». Как стало известно суду, 45-летняя женщина делала это, чтобы заставить знакомых поверить, что ребенок серьезно болен, получать деньги якобы на его лечениие и вести «роскошный образ жизни».

Подсудимой был поставлен диагноз «пограничное расстройство личности». Женщину, раскаявшуюся в содеянном, приговорили к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения. Ее муж не был причастен к преступлениям. В суде он заявил, что эта ситуация разрушила его семью.

Ранее в США женщина собрала $20 тысяч пожертвований, выдавая себя за онкобольную.

 
Теперь вы знаете
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
