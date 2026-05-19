Адвокат обманул москвичку на $1 млн под видом спасения ее денег при разводе

В Москве завершили расследование уголовного дела против экс-адвоката, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве и подделке доказательств. Материалы направлены для передачи в суд, сообщило Следственное управление СК России по столице в своем Telegram-канале.

Дело бывшего члена Адвокатской палаты Москвы находилось в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Западному округу ГСУ СК России по городу Москве. Ему вменили несколько эпизодов: мошенничество в особо крупном размере, покушение на аналогичное преступление, а также фальсификацию доказательств (ст. 159 и ст. 303 УК РФ).

Как установили следователи, с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года адвокат представлял интересы москвички в бракоразводном процессе, но вместо защиты обманным путем оформил с ней два договора займа на $950 тысяч под расписки. С подачи юриста женщина была уверена, что эта схема убережет ее средства от раздела с супругом.

В ноябре 2020 года фигурант подал в московский суд иск о взыскании денег с доверительницы, приложив подложные договоры о займах. Чтобы клиентка не узнала о разбирательстве, он использовал доверенность на получение ее корреспонденции. В итоге суд удовлетворил требования бывшего адвоката, постановив взыскать с женщины свыше $1 млн, включая основной долг, проценты и неустойку.

