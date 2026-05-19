Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Адвокат обманул москвичку на $1 млн под видом спасения ее денег при разводе

СК: дело обманувшего москвичку почти на $1 млн адвоката передали в суд
Shutterstock/New Africa

В Москве завершили расследование уголовного дела против экс-адвоката, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве и подделке доказательств. Материалы направлены для передачи в суд, сообщило Следственное управление СК России по столице в своем Telegram-канале.

Дело бывшего члена Адвокатской палаты Москвы находилось в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Западному округу ГСУ СК России по городу Москве. Ему вменили несколько эпизодов: мошенничество в особо крупном размере, покушение на аналогичное преступление, а также фальсификацию доказательств (ст. 159 и ст. 303 УК РФ).

Как установили следователи, с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года адвокат представлял интересы москвички в бракоразводном процессе, но вместо защиты обманным путем оформил с ней два договора займа на $950 тысяч под расписки. С подачи юриста женщина была уверена, что эта схема убережет ее средства от раздела с супругом.

В ноябре 2020 года фигурант подал в московский суд иск о взыскании денег с доверительницы, приложив подложные договоры о займах. Чтобы клиентка не узнала о разбирательстве, он использовал доверенность на получение ее корреспонденции. В итоге суд удовлетворил требования бывшего адвоката, постановив взыскать с женщины свыше $1 млн, включая основной долг, проценты и неустойку.

Ранее россиянка отдала 8 млн рублей аферистке, притворявшейся психологом, монахом и юристом.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!