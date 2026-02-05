Размер шрифта
Россиянка отдала 8 млн рублей аферистке, притворявшейся психологом, монахом и юристом

Мошенница из Екатеринбурга выманила 8 млн под видом психолога и монаха
ГУ МВД России по г. Екатеринбургу

Екатеринбурженка выманила у женщины 8 млн рублей, выдавая себя за психолога и монаха. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

По подозрению в мошенничестве на 8 млн рублей полицейские задержали 35-летнюю местную жительницу. Год назад через общих знакомых она познакомилась с 30-летней женщиной и убедила ее в тяжелом ментальном состоянии, которое грозит ей летальным исходом.

Начались платные консультации, а потом «психолог» подключила «тибетского монаха». Он стал пугать клиентку проблемами со здоровьем у ее отца и тоже требовал денег.

Когда ее сбережения кончились, с девушкой в мессенджере пообщался юрист, который уговорил ее продолжать работать со специалистами. Следуя их рекомендациям, она даже уехала за границу, чтобы петь там в караоке-баре, и переводила мошеннице заработанные деньги.

Позже выяснилось, что монах и юрист были созданы самой подозреваемой. Она управляла этими аккаунтами, привязанными к разным номерам, чтобы сильнее воздействовать на жертву. Сама женщина не работала, брала микрозаймы и вела блог в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), до сих пор она не имела судимостей.

«Из-за финансовых проблем и постоянного стресса у потерпевшей случился нервный срыв. В начале 2026 года она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

Ранее в Красноярском крае гадалка сняла «порчу» и золотые кольца с воспитателя детского сада.
 
