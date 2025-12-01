На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тюмени скончался заслуженный врач РФ Сергей Ярцев

Заслуженный врач России Сергей Ярцев умер на 64-м году жизни
Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени на 64-м году жизни скончался заслуженный врач России Сергей Ярцев. Об этом сообщил информационный центр правительства региона в Telegram-канале.

Причина смерти медика не называется. Прощание с ним состоится 2 декабря с 10:00 до 12:00 по местному времени в зале №1 тюменского крематория.

Сергей Ярцев был главным врачом Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Под его руководством учреждение заняло лидирующие позиции в сфере здравоохранения региона. При нем открылся Центр трансплантации органов и тканей, а в 2020 году появился крупнейший в городе госпиталь для борьбы с коронавирусом. Сергей Евгеньевич пользовался высоким авторитетом у коллег и пациентов, обладал большим опытом и знаниями. Коллеги отметили его твердость характера и решительность.

До этого сообщалось о смерти известного фитнес-блогера Дмитрия Нуянзина, который набирал вес с помощью фастфуда, чтобы прорекламировать свой курс по похудению. С помощью такого питания мужчина потолстел до 103 кг. После этого он собирался показать аудитории, как быстро и грамотно похудеть.

Нуянзин умер во сне 22 ноября. Предварительной причиной смерти называют остановку сердца. Уточняется, что накануне Дмитрий отменил тренировки с клиентами.

Ранее скончался директор Института социологии ФНИСЦ РАН Горшков.

