В Тюмени скончался заслуженный врач РФ Сергей Ярцев

В Тюмени на 64-м году жизни скончался заслуженный врач России Сергей Ярцев. Об этом сообщил информационный центр правительства региона в Telegram-канале.

Причина смерти медика не называется. Прощание с ним состоится 2 декабря с 10:00 до 12:00 по местному времени в зале №1 тюменского крематория.

Сергей Ярцев был главным врачом Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Под его руководством учреждение заняло лидирующие позиции в сфере здравоохранения региона. При нем открылся Центр трансплантации органов и тканей, а в 2020 году появился крупнейший в городе госпиталь для борьбы с коронавирусом. Сергей Евгеньевич пользовался высоким авторитетом у коллег и пациентов, обладал большим опытом и знаниями. Коллеги отметили его твердость характера и решительность.

