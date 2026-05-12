В Москве нашли мертвым экс-главреда «Эха планеты»

В Москва обнаружили тело бывшего главного редактора журнала «Эхо планеты» Валентина Васильца. Об этом сообщил MK.ru.

По данным издания, 90-летнего мужчину нашли мертвым днем 12 мая на улице Крупской под окнами дома, где он жил. Сейчас основной версией произошедшего рассматривают несчастный случай. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Валентин Василец много лет работал в сфере международной журналистики и был ветераном ИТАР-ТАСС. В конце 1990-х он возглавлял журнал «Эхо планеты», который специализировался на международной тематике.

Журнал выходил с 1988 по 2014 год и освещал международную и внутреннюю политику, экономику, финансы, культуру и спорт.

До этого на 88-м году жизни умер заслуженный артист России Вадим Александров, запомнившийся зрителям ролями в культовых советских картинах — в том числе «Мы из джаза» и «Экипаж». По данным Telegram-канала Mash, c 2016 года артист страдал онкологией. Его не стало 8 мая у себя дома в столичных Сокольниках.

