В Якутии выросло число пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-2

Shot: число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Якутии выросло до трех

До трех увеличилось число пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что среди пострадавших два члена экипажа и один пассажир. 60-летний командир воздушного судна получил ожоги кистей рук, 31-летний летчик-наблюдатель — ожоги ног. Их госпитализировали в хирургическое отделение больницы в поселке Хандыга.

Еще один пострадавший — 26-летний парашютист Авиалесоохраны, у него диагностирован ушиб голеностопа.

До этого Росавиация классифицировала жесткую посадку Ан-2 в Якутии как аварию.

Ан-2 сегодня совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя в 5–7 км от поселка Теплый Ключ Томпонского района Якутии. По информации СК, предварительно, на борту находились восемь человек. Самолет выполнял авиационное патрулирование пожароопасной обстановки. После аварийной посадки на борту Ан-2 вспыхнул пожар.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тюменской области.