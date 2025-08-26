Стала известна причина смерти бизнесмена Белюскина, который попал в ДТП в Москве

РИА Новости: Белюскин умер после того, как ему стало плохо за рулем

Бизнесмену Сергею Белюскину, погибшему в ДТП в Москве, стало плохо за рулем. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, Белюскину стало плохо за рулем. Он скончался», — сказал собеседник агентства.

Авария случилась накануне вечером. 57-летний Белюскин ехал за рулем машины, потерял управление и врезался в отбойник. После столкновения прохожие смогли разблокировать двери автомобиля, после чего попытались оказать ему первую помощь. Однако прибывшие на место медики констатировали смерть бизнесмена.

Очевидцы рассказали, что Белюскин перед аварией некоторое время «петлял по дороге».

В 2011 году Белюскин, находясь за рулем Range Rover, сбил мужа писательницы Марии Арбатовой. Пострадавший выжил, но перенес три сложные операции.

Ранее 16-летний актер «Малыша на драйве» скончался после падения из автомобиля.