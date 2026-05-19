В сети появился список туристов, пострадавших при ЧП с катером на Байкале

Telegram-канал Baza опубликовал список туристов, находившихся на перевернувшемся на Байкале катере.

Согласно информации Teelgram-канала, самому старшему пассажиру катера 69 лет, самому младшему — 14 лет.

Всего на борту находились 18 человек, пятеро из них, включая капитана катера, не выжили. Туристы приехали на Байкал из Москвы и Московской области.

До этого в Минздраве Бурятии рассказали, что пассажирам катера на Байкале не понадобилась госпитализация. Врачи осмотрели спасенных и пришли к выводу, что состояние всех 10 пациентов оценивается как удовлетворительное.

На Байкале 19 мая перевернулось судно на воздушной подушке. По предварительным данным, инцидент произошел в 30 м от местности Черепаха. Пять человек не выжили, сообщили в МЧС Бурятии. Одна женщина госпитализирована с рваной раной ноги. Всего в лодке находились 18 человек. Из них 13, в том числе одного ребенка, удалось спасти.

Следственный комитет России в связи с происшествием возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее перегруз мог стать причиной крушения лодки на Байкале.