Младенец пострадал в ДТП с лосем в Тверской области

В Тверской области годовалая девочка вылетела из машины на обочину из-за лося

Под Тверью произошло ДТП с участием лося, сообщает управление Госавтоинспекции по Тверской области.

По данным ведомства, вечером 18 мая животное выбежало на проезжую часть на 137‑м километре трассы Тверь — Бежецк — Весьегонск. 40‑летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, двигаясь на большой скорост, не смог затормозить вовремя и совершил наезд на дикое животное, перебежавшее дорогу слева направо по ходу движения.

В салоне машины находилась годовалая девочка, сидевшая на заднем сиденье слева в детском удерживающем устройстве, которое не было прикреплено к пассажирскому сиденью. В момент удара ребенок вылетел из машины через заднюю левую дверь на левую обочину. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с травмами, о ее текущем самочувствии не сообщается.

