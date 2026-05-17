Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Появилось видео с лосем, который «кошмарит» жителей российского города

В сети появилось видео лося, который бегает по улицам Чебаркуля

В Челябинской области бегающий по улицам города Чебаркуль лось «кошмарит» жителей, сообщает Ura.ru.

На опубликованном видео животное на большой скорости бежит через перекресток, по которому едут машины. Очевидцы тоже обратили внимание на быстроту лося.

В посте отмечается, что в это время года лоси часто забредают в города. К ним не следует приближаться, чтобы погладить и покормить. Вместо этого нужно сразу позвонить в экстренные службы.

На прошлой неделе жителей Перми напугал сбежавший из зоопарка олень. Его фото опубликовали в соцсетях местные паблики. Животное заметили в микрорайоне Вышка-1. Олень бегал по улицам, пока горожане не загнали его на пустующий участок.

Прибывшие в микрорайон оперативные службы выяснили, что животное сбежало из местного частного зоопарка. После этого хозяин оленя и местные жители начали ловить животное, чтобы погрузить в прицеп.

Ранее в Корее арестовали автора ИИ-фейка о сбежавшем волке.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!