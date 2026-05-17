Появилось видео с лосем, который «кошмарит» жителей российского города

В сети появилось видео лося, который бегает по улицам Чебаркуля

В Челябинской области бегающий по улицам города Чебаркуль лось «кошмарит» жителей, сообщает Ura.ru.

На опубликованном видео животное на большой скорости бежит через перекресток, по которому едут машины. Очевидцы тоже обратили внимание на быстроту лося.

В посте отмечается, что в это время года лоси часто забредают в города. К ним не следует приближаться, чтобы погладить и покормить. Вместо этого нужно сразу позвонить в экстренные службы.

На прошлой неделе жителей Перми напугал сбежавший из зоопарка олень. Его фото опубликовали в соцсетях местные паблики. Животное заметили в микрорайоне Вышка-1. Олень бегал по улицам, пока горожане не загнали его на пустующий участок.

Прибывшие в микрорайон оперативные службы выяснили, что животное сбежало из местного частного зоопарка. После этого хозяин оленя и местные жители начали ловить животное, чтобы погрузить в прицеп.

