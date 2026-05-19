Россиянам объяснили, как правильно выбирать солнцезащитный крем

Врач Елисеева: при покупке солнцезащитного крема важно изучить его состав
При выборе солнцезащитного крема обязательно нужно изучить его состав. Такой совет в интервью РИАМО дала врач Дарья Елисеева.

Для эффективной защиты кожи, по ее словам, важно выбирать средство с широким спектром действия против лучей UVA и UVB. Лучи А проникают глубоко в дерму, вызывая клеточные мутации, фотостарение и меланому, тогда как лучи В ответственны за поверхностные ожоги, отметила специалист.

«На упаковке обязательно должна присутствовать маркировка Broad Spectrum или значок UVA в кружке. Индекс SPF выбирайте не ниже 30 для города и строго 50+ для пляжа или светлой кожи», — сказала Елисеева.

В составе крема различают два типа фильтров. Физические (оксид цинка и диоксид титана) работают как щит, отражая излучение. Они не впитываются в кровь, гипоаллергенны и подходят детям, беременным женщинам и людям с дерматозами. Химические фильтры поглощают ультрафиолет, переводя его в тепло. Эти составы не оставляют белых следов, но могут раздражать чувствительную кожу. Тем, у кого акне, стоит искать средства с пометкой «некомедогенно», добавила врач.

Дерматовенеролог, косметолог Полина Круглова до этого говорила, что чрезмерное пребывание на солнце провоцирует острое воспаление кожи, разрушает коллаген, вызывает появление морщин и пигментных пятен. Избыток ультрафиолета также повышает риск развития рака кожи, поэтому даже во время прогулок в городе необходимо защищать кожу от такого воздействия.

