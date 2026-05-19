Москвичам дали советы, которые помогут пережить жару

В период жаркой погоды жителям и гостям Москвы важно пить теплую воду и избегать длительного нахождения на улице. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он уточнил, что эти меры предосторожности особенно важно соблюдать с 11:00 до 16:00, в идеале – до 18:00. По его словам, в жару следует меньше двигаться, лучше находиться в прохладном месте вдали от источников света. На улице важно восполнять водный баланс и пить чистую негазированную воду каждые пять минут маленькими глотками.

Врач также отметил, что кожу важно защищать с помощью солнцезащитного крема с SPF минимум 45–50.

«Защита держится в течение суток у одних средств, у других ее нужно повторять каждые два–три часа, поэтому стоит наносить средство согласно инструкции. Старение кожи начинается с загара, поэтому лучше закрывать от солнца все видимые кожные покровы», – сказал Кондрахин.

Можно также носить светлый головной убор с отверстиями для проветривания, заключил он.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко до этого говорил, что в аномально жаркую погоду особенно важно соблюдать режим питья, надевать свободную одежду и минимизировать количество жирной пищи в рационе. По словам врача, в сильную жару следует надевать светлую и свободную одежду, а также не забывать покрывать голову. При этом детям в это время нужно избегать прямых солнечных лучей и оставаться в тени или в закрытых помещениях.

