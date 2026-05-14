Врач раскрыл неожиданную опасность офисных печенек и конфет

Конфеты в переговорной, печенье у кофемашины, пицца на созвонах и что-нибудь к чаю после обеда кажутся безобидной частью офисной жизни. Но именно такая еда часто подводит сильнее, чем обычный фастфуд, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

По словам врача, причина кроется не только в калориях. Корпоративные угощения незаметно ломают режим питания, приучают есть урывками и мешают человеку нормально насытиться. «Самая главная проблема не в том, что это прямо вредит ЖКТ само по себе. Прежде всего это срывы режима питания. Человек не садится нормально есть, не наедается, организм не получает того, что ему нужно, и очень быстро снова требует еду», — объяснил Симаков.

Именно поэтому офисные перекусы часто провоцируют набор веса, даже если человеку кажется, что он почти ничего не ел. Перекусы могут быть полезны, когда помогают спокойно дотянуть до следующего приема пищи, но рассеянное, автоматическое поедание в течение дня легко превращается в переедание, предупредил эксперт.

Отдельный удар приходится по желудочно-кишечному тракту, подчеркнул собеседник издания. Когда основой перекусов становятся сухие, сладкие и маловолокнистые продукты, а воды, овощей, фруктов и обычной еды в рационе мало, кишечник начинает работать хуже. «Сидячий образ жизни в офисе — это уже зона риска по запорам. А если сверху идет сухомятка, печеньки, шоколадки и человек толком не обедает, то потом появляются тяжесть, вздутие и проблемы со стулом», — прокомментировал эксперт.

Еще одна ловушка в том, что корпоративная еда связана не слогодом, а с определенной ситуацией. Например, принесли торт — надо попробовать. Заказали пиццу на встречу — неудобно отказаться. Угощение стоит на общей кухне — рука тянется сама, привел примеры нейрогастроэнтеролог. В результате человек ест не потому, что действительно хочет, а потому что еда постоянно находится перед глазами.

Симаков подчеркнул, что сами по себе две-три печеньки или кусок пирога не делают офисную еду опасной. Вопрос в частоте и в том, заменяет ли все это нормальный прием пищи. Если человек спокойно пообедал, а потом съел немного сладкого с чаем, проблемы нет. Но когда корпоративные угощения превращаются в постоянную подпитку между редкими и скомканными приемами пищи, организм быстро начинает это показывать. «По-хорошему человек должен использовать обеденный перерыв, сесть и нормально полноценно поесть. Тогда все эти печенья перестают вызывать интерес», — резюмировал Симаков.

