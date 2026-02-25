Врач ответила, на какие болезни могут указывать синяки на теле

Частое появление синяков на теле без видимых причин может указывать на наличие заболеваний, в том числе на нарушения в сосудах и болезни крови. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, если синяки образуются даже при легком прикосновении, увеличиваются в размере или становятся множественными, важно обратиться к врачу. В этом случае они могут возникать при системных патологиях соединительной ткани, например, васкулитах, когда воспаляются сосудистые стенки, а также при варикозной болезни вен.

Чернышова уточнила, что самостоятельная диагностика в таких случаях недопустима.

«Если синяки появляются часто и без видимых причин, это повод не откладывать визит к врачу. Нужно пройти обследование, сдать анализы и выяснить источник проблемы. Такие проявления могут быть первыми признаками серьезного заболевания, поэтому чем раньше выявить причину, тем эффективнее будет лечение. При своевременном обращении прогноз всегда значительно лучше», — сказала врач.

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа до этого говорила, что внезапное появление синяков без травм может сигнализировать о проблемах с сосудами и изменении их проницаемости. Она уточнила, что проблема может возникнуть на фоне воспалительных процессов, скачка артериального давления и других патологий сосудистой системы. По ее словам, такие симптомы часто сопровождают аутоиммунные и воспалительные заболевания, поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что синяки под глазами у детей оказались симптомом опасных заболеваний.