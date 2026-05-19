Стало известно, у кого в России пенсия больше миллиона рублей

ТАСС: пенсия летчиков-испытателей в Марий Эл превысила 1 млн рублей
Максимальный размер пенсии у летчиков-испытателей в России в апреле 2026 года превысил 1 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статистики Соцфонда РФ.

Отмечается, что такую пенсию, а именно 1 085 706 рублей, получают летчики-испытатели из Республики Марий Эл. Для сравнения, летчики-испытатели в Ставропольском крае получают пенсию 313,6 тысяч рублей. Специалистам из Республики Коми, Удмуртии, Ханты-Мансийского АО, Бурятии, Чукотки, Воронежской, Томской и Сахалинской областей начисляют более 200 тысяч рублей пенсионного обеспечения.

Средний размер пенсий в апреле у летчиков-испытателей составляет 174,1 тысячу рублей.

До этого стал известен максимальный размер пенсии российских учителей. В этом году он может составить почти 49 тысяч рублей. Прогнозируемый размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35–38 лет с учетом работы на 1,5–1,6 ставки составит от 13 600 рублей в регионах с минимальными зарплатами до 39 800 рублей в Москве и северных регионах. С учетом северных надбавок размер пенсии может дойти до 48 800 рублей.

Ранее стало известно количество пенсионеров в России.

 
