Стал известен максимальный размер пенсий российских учителей

Экономист Сафонов: в 2026 году пенсия учителей в РФ достигнет 48,8 тыс. рублей
Максимальная пенсия российских учителей в этом году может составить почти 49 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Он отметил, что прогнозируемый размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35–38 лет с учетом работы на 1,5–1,6 ставки составит от 13 600 рублей в регионах с минимальными зарплатами до 39 800 рублей в Москве и северных регионах. С учетом северных надбавок размер пенсии может дойти до 48 800 рублей.

Экономист подчеркнул, что средний размер зарплаты в российской столице, ХМАО, ЯНАО, Приморском крае находится в пределах 130–150 тыс. рублей. Поэтому средний индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за 35–38 лет будет равен 240–260 баллам.

Минимальная пенсия в России может варьироваться в пределах 13,6–16,3 тыс. рублей. При зарплате примерно в 31 тыс. рублей за 35–38 лет накопится примерно 55–60 ИПК.

15 мая сообщалось, что в 12 российских регионах средний размер пенсионного обеспечения в апреле 2026 года превысил 30 тысяч рублей.

