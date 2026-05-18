Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые заметили на Солнце опасные пятна невероятных размеров

ИКИ РАН: на Солнце появилась опасная группа пятен огромных размеров
Swedish SolaTelescope at the Roque de los Muchachos Observatory

На обратной стороне Солнца появилась огромная группа пятен, которая может оказаться одной из самых опасных за последние годы. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter», — заявили в лаборатории.

По мнению ученых, новый центр активности на обратной стороне Солнца считается одним из самых опасных за последние годы, поскольку крупные группы пятен напрямую связаны с мощностью солнечных событий: чем больше активная область, тем сильнее вспышки, черпающие энергию из магнитного поля Солнца. Подобное наблюдалось два года назад, когда серия взрывов вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет. Ученые подчеркивают, что самые мощные вспышки в истории происходили именно в активных областях рекордного размера.

2 мая эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров сообщил, что Земля, Юпитер и Венера создают на Солнце события, похожие на лунные приливы на нашей планете. Эксперты пояснили, что подобные явления помогают сохранять стабильный 11-летний цикл активности светила.

Ранее ученые сообщили о группах пятен на обращенной к Земле поверхности Солнца.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!