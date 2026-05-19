Диетолог рассказала о самых полезных и доступных вариантах рыбы

Скумбрия может составить конкуренцию более дорогой красной рыбе, в ней содержатся омега-3 жирные кислоты, белок и вещества, которые помогают поддерживать организм и снижать воспаление. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

По ее словам, она также поможет снизить уровень холестерина. К доступным и полезным вариантам специалист также отнесла минтай, который содержит нужные организму макроэлементы. Кроме того, пользу для здоровья может принести и сельдь.

«Сельдь и скумбрия — это практически однотипные продукты, и сельдь тоже может быть источником омега-три. Но копченую рыбу лучше не выбирать: это лишняя нагрузка на поджелудочную железу. Скумбрию лучше готовить в духовке или на пару, тогда это действительно полезный продукт», — предупредила Сюракшина.

Врач-невролог Ольга Зинчева до этого рассказала «Газете.Ru», что рацион питания влияет не только на общее самочувствие, но и на работу головного мозга. Некоторые продукты способны поддерживать память, концентрацию внимания и скорость мышления. Так, например, красная рыба является источником омега-3 — жирных кислот, необходимых для нормальной работы нервной системы. Регулярное включение в рацион такой рыбы помогает поддерживать концентрацию внимания, память и когнитивные способности, особенно с возрастом.

Ранее врач предупредила об опасных сочетаниях продуктов.

 
