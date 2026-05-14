Невролог составила рейтинг лучших продуктов для поддержания работы мозга

Врач Зинчева: грецкие орехи, брокколи и красная рыба особенно полезны для мозга
KarepaStock/Shutterstock/FOTODOM

Рацион питания влияет не только на общее самочувствие, но и на работу головного мозга. Некоторые продукты способны поддерживать память, концентрацию внимания и скорость мышления. О том, какие продукты особенно полезны для когнитивных функций, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

Специалист отметила, что даже самые полезные продукты необходимо подбирать с учетом индивидуальных особенностей организма, так как реакция на один и тот же продукт у разных людей может существенно отличаться.

«При составлении рациона важно учитывать не только общие рекомендации, но и личную переносимость продуктов. Если после еды появляются дискомфорт, тяжесть или другие неприятные симптомы, питание стоит пересмотреть», — объяснила врач.

Одним из наиболее ценных продуктов для работы мозга Зинчева назвала грецкие орехи. Они содержат полезные жиры, антиоксиданты и микроэлементы, которые помогают поддерживать здоровье сосудов и нервной системы, а также положительно влияют на память и эмоциональное состояние.

Полезным продуктом для когнитивного здоровья, по ее словам, является брокколи. Этот овощ богат антиоксидантами и соединениями, которые защищают клетки организма от повреждения. При этом брокколи легко включить в повседневное меню — ее можно добавлять в омлеты, запеканки, супы-пюре или сочетать с орехами и сыром.

Еще один важный продукт для мозга — красная рыба. Она является источником омега-3 — жирных кислот, необходимых для нормальной работы нервной системы. Регулярное включение в рацион такой рыбы помогает поддерживать концентрацию внимания, память и когнитивные способности, особенно с возрастом.

По словам специалиста, положительное влияние на работу мозга может оказывать и темный шоколад. Благодаря содержанию магния и флавоноидов он способствует улучшению кровообращения и помогает поддерживать умственную активность.

«Наиболее полезным считается горький шоколад с высоким содержанием какао. В нем меньше сахара и больше веществ, оказывающих благоприятное влияние на сосуды и мозговую деятельность», — уточнила Зинчева.

Среди ягод врач отдельно выделила чернику. Она содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают защищать клетки мозга от возрастных изменений и поддерживают когнитивные функции. Дополнительным плюсом является ее положительное влияние на зрение.

В завершение эксперт напомнила, что при появлении нежелательных реакций после употребления определенных продуктов важно не игнорировать симптомы. В таких случаях рекомендуется исключить продукт из рациона и при необходимости пройти обследование на пищевую непереносимость.

Ранее невролог опроверг миф, что женский и мужской мозг отличаются по структуре.

 
