Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач предупредила об опасных сочетаниях продуктов

Диетолог Хохлова: сочетание яиц с слабосоленой рыбой может навредить здоровью
Shutterstock

Сочетания даже полезных продуктов могут плохо усваиваться и оказаться опасными для здоровья. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова.

Эксперт объяснила, что сочетания некоторых продуктов, снижающих пользу друг друга, оказывают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. В качестве примера она привела черный чай с молоком. В первом содержатся антиоксиданты-катехины, полезные для сердечно-сосудистой системы, однако молочный белок казеин способен связывать эти вещества и снижать их усвоение.

«Не самым удачным сочетанием считаются каши с апельсиновым соком. Кислая среда может замедлять переваривание крахмала, что у чувствительных людей способно вызывать тяжесть и вздутие. Особенно это касается овсяной, перловой и пшенной каш. Рекомендуется употреблять сок отдельно от основного приема пищи либо выбирать менее кислые варианты», — подчеркнула врач.

По ее словам, вредным также является сочетание мяса с сыром. Эти продукты богаты белками и жирами, поэтому их одновременное употребление оказывает повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Облегчить переваривание блюд с таким составом поможет дополнение в виде овощей и зелени.

Диетолог добавила, что навредить здоровью может сочетание яиц с слабосоленой рыбой, в которой содержится тиаминаза, разрушающая витамин B1, важный для обмена веществ и работы нервной системы. Однако риск сильной нехватки минимален и в большинстве случаев касается пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ и людей, регулярно употребляющих сырую или слабосоленую рыбу.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков до этого предупреждал, что в день можно съедать не более одного протеинового батончика, поскольку они не всегда будут полезным перекусом. По словам специалиста, во многих из таких продуктов содержится большое количество сахаров, которые перемешивают с протеином.

Ранее россиян предупредили о скрытой опасности легкого ожирения.

 
Теперь вы знаете
Новые правила открытия вкладов, предупреждение из-за Эболы и туристические навыки у школьников. Что нового к утру 18 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!