Врач предупредила об опасных сочетаниях продуктов

Сочетания даже полезных продуктов могут плохо усваиваться и оказаться опасными для здоровья. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова.

Эксперт объяснила, что сочетания некоторых продуктов, снижающих пользу друг друга, оказывают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. В качестве примера она привела черный чай с молоком. В первом содержатся антиоксиданты-катехины, полезные для сердечно-сосудистой системы, однако молочный белок казеин способен связывать эти вещества и снижать их усвоение.

«Не самым удачным сочетанием считаются каши с апельсиновым соком. Кислая среда может замедлять переваривание крахмала, что у чувствительных людей способно вызывать тяжесть и вздутие. Особенно это касается овсяной, перловой и пшенной каш. Рекомендуется употреблять сок отдельно от основного приема пищи либо выбирать менее кислые варианты», — подчеркнула врач.

По ее словам, вредным также является сочетание мяса с сыром. Эти продукты богаты белками и жирами, поэтому их одновременное употребление оказывает повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Облегчить переваривание блюд с таким составом поможет дополнение в виде овощей и зелени.

Диетолог добавила, что навредить здоровью может сочетание яиц с слабосоленой рыбой, в которой содержится тиаминаза, разрушающая витамин B1, важный для обмена веществ и работы нервной системы. Однако риск сильной нехватки минимален и в большинстве случаев касается пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ и людей, регулярно употребляющих сырую или слабосоленую рыбу.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков до этого предупреждал, что в день можно съедать не более одного протеинового батончика, поскольку они не всегда будут полезным перекусом. По словам специалиста, во многих из таких продуктов содержится большое количество сахаров, которые перемешивают с протеином.

Ранее россиян предупредили о скрытой опасности легкого ожирения.