Коммунальщики пострадали в Херсонской области после атаки дронов ВСУ

Два дрона ВСУ атаковал машину коммунальных служб в Каховке Херсонской области

В Каховке Херсонской области в результате атаки двух дронов были повреждены гражданский автомобиль и техника «Коммунального сервиса Каховки». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук.

По его словам, беспилотники работники коммунальных служб получили контузии. Пострадавших доставили в Каховскую ЦРБ, где оказали медицинскую помощь.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка пострадал во время атаки дрона ВСУ. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. Несмотря на ранение, Дудка отказался от госпитализации и продолжил исполнять свои обязанности.

в Минобороны РФ ранее сообщили, что вооруженные силу Украины (ВСУ) ночью выпустили 315 дронов по регионам России.

По информации ведомства, атаки отразили в 16 областях — Ярославской, Калужской, Ростовской, Тверской, Брянской, Псковской, Новгородской, Липецкой, Курской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Тамбовской и Рязанской. Кроме того, беспилотники были ликвидированы в Крыму и Краснодарском крае. Часть целей нейтрализовали в столичном регионе и над акваторией Азовского моря.

Ранее украинский беспилотник атаковал детский сад в Энергодаре.

 
