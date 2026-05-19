Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Дачникам перечислили самые неприхотливые цветы для участка

Садовод Воронова: анютины глазки и сальвия являются неприхотливыми цветами
Shutterstock

Наиболее неприхотливыми цветами, которые можно вырастить на дачном участке, являются котовник, анютины глазки и сальвия. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она уточнила, что анютины глазки главное высадить в место, где много солнца, или хотя бы разместить в полутени. По ее словам, после этого растение не потребует особого ухода. Это же касается турецкой гвоздики, которую практически не нужно поливать. Ей хватает периодически выпадающих дождей.

«Еще в список можно добавить календулу, которая вовсе растет как сорняк, поэтому после посадки про нее можно смело забыть. Причем многие привыкли, что цветы у нее непременно желтые, однако они бывают и белыми, и даже розовыми», – подчеркнула Воронова.

Любителям лаванды садовод посоветовала выбирать альтернативные варианты в виде котовника Фассена или сальвии, которые растут практически сами по себе. Эксперт уточнила, что все эти растения способны радовать дачников практически с июня по октябрь.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов до этого говорил, дачникам не стоит бояться опоздать с посадками, в том числе, из-за погоды. Главное в огороде — не календарь, а правильные сорта.

Ранее садовод объяснила, как выбрать секатор для обрезки растений на даче.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!