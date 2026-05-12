Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Дачников призвали не бояться опоздать с посадками

Садовод Туманов: дачникам не стоит бояться опоздать с посадками
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Дачникам не стоит бояться опоздать с посадками, в том числе, из-за погоды. Главное в огороде — не календарь, а правильные сорта. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

«Никогда мы, садоводы-любители, дачники, не можем опоздать. Мы можем припоздниться, но не опоздать. Например, капитан дальнего плавания, который возвращается из рейсов только в начале июня, спокойно сеет скороспелые сорта и собирает урожай даже лучше тех, кто торопился», — сказал эксперт.

В Подмосковье при желании можно получить даже второй урожай тех же картофеля и моркови, добавил он.

До этого Туманов рассказал, как защитить урожай в заморозки. По его словам, хладостойким овощам — моркови, свекле, луку, капусте — ничего не страшно, а теплолюбивые растения можно высаживать в теплицы, дополнительно укрыв пятилитровыми бутылками с отрезанным дном.

Ранее дачникам рассказали, как защитить пионы от муравьев.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!