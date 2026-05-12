Дачников призвали не бояться опоздать с посадками

Дачникам не стоит бояться опоздать с посадками, в том числе, из-за погоды. Главное в огороде — не календарь, а правильные сорта. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

«Никогда мы, садоводы-любители, дачники, не можем опоздать. Мы можем припоздниться, но не опоздать. Например, капитан дальнего плавания, который возвращается из рейсов только в начале июня, спокойно сеет скороспелые сорта и собирает урожай даже лучше тех, кто торопился», — сказал эксперт.

В Подмосковье при желании можно получить даже второй урожай тех же картофеля и моркови, добавил он.

До этого Туманов рассказал, как защитить урожай в заморозки. По его словам, хладостойким овощам — моркови, свекле, луку, капусте — ничего не страшно, а теплолюбивые растения можно высаживать в теплицы, дополнительно укрыв пятилитровыми бутылками с отрезанным дном.

