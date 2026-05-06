Садовод объяснила, как выбрать секатор для обрезки растений на даче

Для обрезки тонкой древесины на дачном участке можно использовать обычный секатор, толстой — секатор с храповым механизмом. Об этом «Пятому каналу» рассказала профессиональный садовод Людмила Кудасова.

По ее словам, существует третий вид секаторов — аккумуляторный. При выборе инструмента она посоветовала оценить, какие растения присутствуют в саду.

«Если взять чуть толще ветку, а это яблоня, то маленький секатор ее возьмет уже хуже. Храповый механизм режет элементарно. У него нет среза в один щелчок. Он режет в два, в три, в четыре нажатия. Но срез получается тоже идеально ровным. Но аккумуляторный секатор справляется вообще без проблем», — сказала Кудасова.

Она также посоветовала обрабатывать приборы обеззараживающим средством, поскольку после обрезки больного растения инфекция может перейти на здоровое. После обрезки важно промыть их водой, просушить и смазать маслом. Хранить секатор лучше в пристройке, а не на улице, чтобы они не заржавели.

Юрист Евгения Балдина до этого говорила, что штраф до 20 тысяч рублей может грозить за неправильную обработку дачи или садового участка от вредителей. По словам эксперта, основные нарушения связаны с неправильным использованием химикатов, а также с нарушением санитарных и экологических норм.

Ранее дачникам рассказали, как прошедшие заморозки отразятся на будущем урожае.

 
