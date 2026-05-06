Садовод объяснила, как выбрать секатор для обрезки растений на даче

Для обрезки тонкой древесины на дачном участке можно использовать обычный секатор, толстой — секатор с храповым механизмом. Об этом «Пятому каналу» рассказала профессиональный садовод Людмила Кудасова.

По ее словам, существует третий вид секаторов — аккумуляторный. При выборе инструмента она посоветовала оценить, какие растения присутствуют в саду.

«Если взять чуть толще ветку, а это яблоня, то маленький секатор ее возьмет уже хуже. Храповый механизм режет элементарно. У него нет среза в один щелчок. Он режет в два, в три, в четыре нажатия. Но срез получается тоже идеально ровным. Но аккумуляторный секатор справляется вообще без проблем», — сказала Кудасова.

Она также посоветовала обрабатывать приборы обеззараживающим средством, поскольку после обрезки больного растения инфекция может перейти на здоровое. После обрезки важно промыть их водой, просушить и смазать маслом. Хранить секатор лучше в пристройке, а не на улице, чтобы они не заржавели.

